Aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio, San Miniato ricorda la maestra Lilia

L’anno scorso, nel 2019, insieme al marito Mario, aveva partecipato alla festa in auditorium Credit Agricole per le coppie insieme da tanti anni: Lilia e Mario hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Ieri 11 maggio, a 87 anni, è morta Lilia Barani, per tanti anni insegnante alle scuole di San Miniato Basso.

Rigorosa e severa, la ricordano i suoi studenti, ma anche giusta e tenera come le maestre di una volta riuscivano a essere. Una di quelle capace di tenere una classe numerosa con la disciplina, ma anche di rimanere nel cuore di quei bambini, che oggi la ricordano come una guida incisiva nella propria formazione di studenti e persone.

E di lei parlano ancora ai figli, ricordando “la mia maestra diceva” o “ci faceva cantare”. Quella maestra che da oggi nominano con gli occhi lucidi. Oltre al marito, lascia i due figli Roberto e Donatella.