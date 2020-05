Cimiteri riaperti e svaligiati: via gronde e oggetti sacri per migliaia di euro

Gronde, canale oggetti in bronzo e porcellana. Non hanno risparmiato niente, furti avvenuti nei cimiteri di Santa Croce sull’Arno e Staffoli rimasti chiusi per tutto il lockdown e riaperti solo da pochi giorni.

Prima che le visite dai parenti però, le tombe dei defunti hanno ricevuto quelle di ladri che si sono attaccati davvero a tutto, lasciando senza parole e gettando nello sconforto i parenti, tornati a piangere sulle tombe dei propri cari. “Persino una rosa di porcellana”.

Non “furtarelli” odiosi, però, ma veri e propri colpi da centinaia di euro, visto che da una tomba di Staffoli è stato asportato materiale per mille euro. A Santa Croce, oltre a rame e oggetti sacri, sono state rubate anche gronde e canale.

(Notizia in aggiornamento)