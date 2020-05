“Potenziare il centro raccolta e ritirare gli ingombranti”, la richiesta di Per un’altra Santa Croce

“Occorre pensare seriamente a un potenziamento della presenza del personale tenendo aperto il centro sia la mattina che il pomeriggio fino a quando la situazione non sarà ritornata alla normalità”. Lo pensano i consiglieri comunali di Per un’altra Santa Croce che nelle ultime settimane hanno raccolto molte segnalazioni di cittadini che si sono lamentati “per l’organizzazione dell’attività del centro di raccolta rifiuti indicando da prima che il numero di telefono era completamente staccato e poi che gli appuntamenti venivano fissati troppo in là nel tempo”.

Nonostante l’amministrazione “sia da tempo informata di questa situazione poco o niente è stato fatto per velocizzare il conferimento privato e la consegna dei sacchi utili all’indifferenziata. Durante un recentissimo incontro il nostro capogruppo Alessandro Lambertucci ha proposto al sindaco di diversificare l’utenza tra chi deve conferire materiale ingombrante e, quindi, necessità di una maggiore permanenza all’interno del centro di raccolta e chi, invece, deve solo ritirare i sacchi utili all’indifferenziata casalinga, compito che si risolve nel giro di pochi minuti.

Questo può avvenire in diversi modi: impiegando personale dedicato per i due compiti, dando appuntamenti in distinte fasce giornaliere, in modo così da non far aspettare troppo chi poi non ne ha la necessità”.

Il consigliere Vincenzo Oliveri, poi, “è andato di persona al centro raccolta e ha potuto constatare che il personale è stato aumentato di una unità anche per poter rispondere al telefono ma, evidentemente, questo non basta perché per poter andare a conferire la differenziata occorre comunque aspettare anche più di una settimana.

Non è, quindi, possibile, continuare in questo modo visto che dopo la chiusura del centro di raccolta per due mesi i cittadini hanno accumulato molti rifiuti da smaltire nelle proprie abitazioni”.

Nonostante un accordo tra Geofor e Comuni preveda una ripartenza, per i consiglieri comunali “Il prolungarsi di questa situazione potrebbe portare all’esasperazione di qualcuno e nessuno di noi vuole che i rifiuti vengano abbandonati illegalmente per strada o nelle campagne oppure che vengano commessi reati gravissimi contro la collettività e l’ambiente ed è per questo che, come consiglieri di centrodestra, chiediamo all’amministrazione comunale anche di far riprendere nel nostro comune il regolare servizio di ritiro degli ingombranti cosa che in comuni vicini al nostro è già ripartita con evidente apprezzamento dei cittadini”.

Segnalata ai consiglieri, poi, “scarsa informazione anche per quel che riguarda l’accesso agli uffici del comune. Pur comprendendo tutte le difficoltà del momento occorre che l’amministrazione sia più attenta a dare chiare e puntuali informazioni ai cittadini perché non si può pensare che la conoscenza da parte dell’utenza di alcuni aspetti sulle modalità di accesso sia data per scontata”.