Operazione Vello d’Oro, la Cgil chiede “un’attenta vigilanza economica e sociale”

“Il Comitato d’area ha condannato in maniera netta il modus operandi degli imprenditori collusi con ambienti camorristici, tra false fatture e denaro in nero, ma soprattutto ha evidenziato l’allarme per la necessaria attenzione civile contro comportamenti e atti che macchiano un intero territorio con una importante vocazione produttiva”.

Lo ha detto il segretario generale della Cgil di Pisa Mauro Fuso sottolineando una “Importante presa di posizione” del Comitato d’area del Distretto Industriale di Santa Croce sull’Arno, che riunisce istituzioni, imprese e sindacati in merito alla prosecuzione dell’operazione Vello d’oro che ha portato ad alcuni arresti ed importanti indagini (qui).

Il Comitato ha inviato la lettera al prefetto di Pisa che, per il segretario della Cgil, “è il segno inequivocabile della reazione consapevole e positiva dell’intero Distretto conciario verso quegli atti criminosi che, in tempo di crisi, possono facilmente attecchire. La presenza dello Stato, le decisioni di carattere economico che il Governo ha preso e prenderà devono tradursi rapidamente in atti concreti, dal pagamento della cassa integrazione alla liquidità per le imprese che si trovano in situazione di difficoltà, fino alla piena ripresa delle attività produttive.

Così facendo si prosciuga l’acqua in cui possono sguazzare loschi figuri, faccendieri di ogni sorta che alimentano meccanismi illegali e deleteri per la comune convivenza civile. La forte reazione del Comitato dovrà proseguire con un’attenta vigilanza economica e sociale allo scopo di impedire comportamenti illegali e infiltrazioni malavitose”.