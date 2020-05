Tetraplegica dopo l’incidente, è diventata mamma

Un terribile incidente stradale, circa 2 anni fa, l’ha resa tetraplegica. La sua vita è cambiata, ma ne è iniziata una diversa, coronata, l’8 maggio, con l’arrivo di Daniel, che segna l’inizio di un’altra vita ancora.

Daniel è nato con parto cesareo alla 36esima settimana e 6 giorni di gestazione grazie al lavoro d’èquipe di quattro Unità operative: Mielolesioni (diretta da Giulia Stampacchia), Ostetricia e Ginecologia 1 (diretta da Tommaso Simoncini), Anestesia e rianimazione materno infantile del Santa Chiara (direttore Luigi De Simone) e Neonatologia (direttore facente funzione Armando Cuttano).

Il bimbo e la mamma, 29enne affetta da lesione cervicale completa, stanno bene e stanno per lasciare l’ospedale. Il lieto evento è stato salutato con particolare gioia perché non accade solitamente di far partorire senza problemi una mamma costretta in sedia a rotelle da una paralisi al busto e a tutti e quattro gli arti. In Aoup un evento del genere non accadeva da almeno 20 anni a questa parte.

Ma la procedura è andata bene grazie al lavoro preparatorio e alla collaborazione multidisciplinare (ginecologi, ostetriche, anestesisti, neonatologi, medici riabilitatori, fisioterapisti) dei professionisti che hanno assistito la donna sia in gravidanza sia al parto. La giovane donna era stata ricoverata nella Unità operativa Mielolesi dell’Aoup subito dopo la lesione midollare, per sottoporsi a un programma riabilitativo che le ha consentito di riacquistare, nel tempo, una parziale autonomia in carrozzina. L’anno successivo poi è arrivata la gravidanza che, nelle donne con lesione midollare, è un evento complesso che va attentamente seguito anche da specialisti del settore. Occorre infatti monitorare strettamente le condizioni cliniche per intervenire prontamente su possibili complicanze urologiche, cardiovascolari, respiratorie.