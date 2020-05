Morto in conseguenza del pugno, la Corte d’Appello conferma la pena

Il 72enne Antonio Rossi morì dopo mesi in ospedale. La Corte d’Appello, ieri 13 maggio, ha confermato la pena di 10 anni per omicidio preterintenzionale a Nicolas Berardi, che lo aveva colpito con un pugno durante una discussione (qui i fatti).

Un pugno non dato per uccidere, conferma la Corte d’Appello come aveva sentenziato il primo grado. E come sostenuto anche dall’imputato, che in tribunale aveva chiesto scusa.

Il giovane ex pugile di Montecatini dovrà tornare in tribunale per rispondere di furto rispetto all’auto noleggiata a Santa Croce sull’Arno e anche per lesioni denunciate da un dipendente dell’autonoleggio intervenuto in quella lite.