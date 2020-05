Lavori in FiPiLi, due notti tratto chiuso tra Ponsacco e Pontedera

Per lavori di asfaltatura, la strada di grande comunicazione FiPiLi resterà chiusa per due notti nel tratto fra Ponsacco e Pontedera, in direzione Firenze. La carreggiata resterà chiusa tra gli svincoli dalle 22 del 18 maggio alle 6 del 19 e dalle 22 del 19 alle 6 del 20 maggio.

Fino al 29 maggio, poi, sono in corso alcuni lavori in via Sant’Anna a Empoli, in corrispondenza del sottopasso stradale della FiPiLi, tra le 8 e le 18.

Per questa ragione sono stati adottati alcuni provvedimenti di viabilità temporanea per consentire lo svolgimento di questo cantiere a tutela della sicurezza della circolazione stradale garantendo, al contempo, la pubblica e privata incolumità. Ci sarà un restringimento della carreggiata e un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri per il tempo necessario.

La ditta esecutrice è incaricata di provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica necessaria, quella di preavviso, in base all’effettivo andamento dei lavori e alle necessità operative del cantiere.