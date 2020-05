Era a bordo della sua auto in moto quando ha visto le fiamme. Si è spaventato, certo, ma è riuscito ad accostare, fermare l’auto, scendere e chiedere aiuto.

Così, nell’incendio, non è rimasto coinvolto nessuno. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere tutto in sicurezza, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Pontedera.

Foto 3 di 3





Non erano ancora le 8 di oggi 19 maggio quando a Ponsacco è partito l’allarme. La vettura è andata completamente distrutta.