Coronavirus, solo 3 morti in Toscana ma tutti tra Pisa e Firenze

Tra il pomeriggio di ieri 18 e oggi 19 maggio, in Toscana ci sono stati “soltanto” 3 morti positivi al coronavirus in Toscana, tutti tra le province di Pisa e Firenze. Sono 7 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore. Quello raggiunto è il punto più basso dei nuovi casi dal 3 marzo.

I guariti crescono del 4% e raggiungono quota 6.653 (il 66,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 209.161, 3.960 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.784. Gli attualmente positivi sono oggi 2.323, il 9,7% in meno di ieri.

Sono 3.411 i casi complessivi ad oggi a Firenze (5 in più rispetto a ieri), 551 a Prato, 661 a Pistoia, 1.043 a Massa Carrara, 1.352 a Lucca, 881 a Pisa (1 in più), 542 a Livorno, 674 ad Arezzo, 430 a Siena, 423 a Grosseto (1 in più). Sono 5 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 1 nella nord ovest, 1 nella sud est.

Complessivamente, 2.077 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 233 rispetto a ieri, meno 10,1%). Sono 8.768 (meno 177 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 4.208, Nord Ovest 4.141, Sud Est 419).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 246 (17 in meno di ieri), di cui 56 in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dall’11 marzo 2020 per le terapie intensive.

(Notizia in aggiornamento)