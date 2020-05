Auto a fuoco in FiPiLi

Stava percorrendo la strada di grande comunicazione FiPiLi in direzione Pisa quando si è accorto che del fumo usciva dal vano motore. L’uomo ha fatto in tempo ad accostare, all’altezza di Navacchio di Cascina e ha visto uscire le fiamme.

Non erano ancora le 13 di oggi 21 maggio quando i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina sono arrivati in superstrada per l’incendio dell’autovettura, ferma in un’area di sosta.

L’incendio ha parzialmente distrutto la parte anteriore della vettura, ma per fortuna non ha coinvolto persone.