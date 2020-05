In bici sulla FiPiLi tra Empoli e San Miniato

Gli automobilisti se lo sono trovati davanti all’improvviso. L’uomo, in tenuta da ciclista, stava percorrendo la superstrada FiPiLi in sella alla sua bicicletta.

Per uscire, ormai, non serve più l’autocertificazione e comunque l’attività fisica rientra tra le cose possibili. Non in superstrada, però, dove il transito è consentito solo ai mezzi a motore di una certa cilindrata.

Il ciclista è stato segnalato oggi 21 maggio, mentre percorreva la strada di grande comunicazione in direzione mare tra Empoli e San Miniato. Un’imprudenza che avrebbe potuto costargli caro se fosse stato sorpreso da una pattuglia in transito, ma anche di più nel caso in cui fosse stato coinvolto in un incidente.