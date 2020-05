Incidente questa mattina in via Valdera sud a Pontedera in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Nell’impatto in parte frontale, due persone sono rimaste ferite e per poter soccorrere uno degli occupanti dei veicoli il personale del 118 ha dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, visto che era incastrate tra le lamiere.

Una volta aperto un varco il ferito è stato trasportato in ospedale. Per i rilievi dell’incidente e soprattutto per gestire il traffico che è subito andato in tilt, sul posto è intervenuta la polizia locale dell’Unione Valdera.