Infortunio alla caviglia, e conseguente soccorso, nei boschi di San Giuliano Terme, in località Santa Maria Mirteto, per una donna.

Ad intervenire, intorno alle 15,45, personale della sede centrale dei vigili del fuoco di Pisa con il supporto della squadra Saf. La squadra per raggiungerla ha camminato per circa 30 minuti lungo un sentiero nel bosco. Una volta stabilizzata con il supporto del personale del 118 è stata condotta in un’area aperta nel bosco per poter permettere l’operazione di recupero con il verricello dell’elisoccorso.

Foto 2 di 2



Presa in consegna dell’elisoccorso Pegaso è stata condotta all’ospedale di Cisanello.