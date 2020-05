Morto con una freccia nel petto a Calci, mistero sulle circostanze del decesso

Quando lo hanno trovato, nel pomeriggio di ieri 25 maggio, aveva un oggetto conficcato nel petto. L’uomo, 58 anni di Cascina, era nel giardino della sua casa di campagna, in Valgraziosa, nel comune di Calci.

I colleghi non lo avevano visto arrivare al lavoro e, non riuscendo a rintracciarlo, erano andati a cercarlo fino a quella casa. Lì la triste sorpresa: era in giardino, a terra, con una freccia di balestra nel petto.

L’uomo potrebbe essere rimasto in quel modo per ore, visto che, dalla ricostruzione, era uscito la mattina per andare al lavoro. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario inviato dal 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il cadavere è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Pisa per l’autopsia, disposta dalla procura per ricostruire le circostanze e la dinamica della morte. Al momento ogni possibilità è aperta, dal gesto volontario all’incidente.