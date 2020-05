Non si ferma all’alt: investe e trascina un carabiniere

Hanno imposto l’alt all’automobile che, però, gli è sfrecciata davanti. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri di Pontedera hanno raggiunto e fermato l’auto in una piazza della città e lo hanno visto nascondere qualcosa all’interno dell’abitacolo.

Un appuntato si è allora diretto al veicolo e ha tentato di aprire la portiera per verificare cosa stesse facendo l’uomo, ma lui ha messo in moto ed è partito, schiacciando le mani del militare e trascinandolo per diversi metri prima che i colleghi riuscissero di nuovo a fermarlo.

Una volta raggiunto, nell’auto dell’uomo, 48 anni, i carabinieri hanno trovato un involucro con residui di cocaina e un moschettone multiuso con due lame estraibili di 7 centimetri.