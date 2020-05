Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di San Miniato. Due persone però, sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli dopo un incidente.

Erano da poco passate le 17 di oggi 26 maggio quando due motocicli, uno di grossa cilindrata, si sono scontrati in via Gramsci, tra Ponte a Egola e San Romano.

Procedevano in direzioni opposte e uno dei due stava per svoltare quando l’incidente è successo, quasi un frontale, in un rettilineo: una circostanza abbastanza inusuale.

A quanto si apprende, i due non sarebbero in gravi condizioni anche se il rientro dei mezzi è stato in codice rosso per un uomo di 49 anni, ma sono comunque monitorati. Sul posto sono arrivate due ambulanze.