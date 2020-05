Taglio del bosco in area di interesse senza comunicazione, una denuncia

Aveva eseguito il taglio del bosco in Sito di importanza comunitaria Sic senza la necessaria valutazione preventiva. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali di Empoli mentre facevano alcune verifiche su un taglio boschivo nel comune di Fucecchio.

Il taglio boschivo è stato individuato in un bosco ceduo di specie quercine, complessivamente di cinque ettari, per una porzione di più di un ettaro, nella stagione 2017/2018 senza Dichiarazione di taglio e in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca), valutazione che si rende necessaria perché il bosco si trova in area qualificata come Sic e sito di importanza regionale.

Natura 2000, il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità, è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione che comprende i Sic, aree che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Sic e Zone Speciali di Conservazione in Toscana sono 137.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un intervento può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

Solo a seguito di queste verifiche, l’Autorità competente che è la Regione Toscana potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta, avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l’integrità del sito. Per i fatti accertati è stata denunciata la titolare della ditta boschiva.

Oltre ai reati contestati in base alla legge quadro sulle aree protette ed in relazione al taglio eseguito in difformità sostanziale, secondo la legge forestale regionale, è stata elevata una sanzione amministrativa, in base al regolamento forestale, di 3.240 euro.