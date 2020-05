Auto a fuoco nella notte a Pisa

Le fiamme si sono alzate intorno alle 3 della notte tra 27 e 28 maggio nel centro di Pisa. Per cause e con dinamica in corso di accertamento, un incendio si è sviluppato all’interno del vano motore di un’auto alimentata a Gpl che è andata parzialmente distrutta.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa: il rapido intervento della squadra ha fatto sì che il serbatoio del gas non venisse compromesso dall’incendio. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche personale la polizia di Stato per le indagini del caso.