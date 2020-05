Lavori sulla rete idrica a Montopoli e Fucecchio

Una mattina senza acqua a Casteldelbosco. Mercoledì 3 giugno gli operai di Acque saranno al lavoro nel comune di Montopoli per collegare una nuova tubazione sulla rete idrica poer il miglioramento del servizio. Questo intervento richiederà la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle 8,30 alle 14,30 nella frazione montopolese.

Per limitare i disagi agli utenti verrà allestito un servizio idrico sostitutivo tramite due cisterne: una collocata nell’area parcheggio di via Cellini, e l’altra in via Ricavo Varramista. In caso di pioggia l’intervento verrà rinviato al giorno successivo

Giovedì 4 giugno invece gli interventi dei lavoratori del gestore dei servizi idrici si sposteranno a Fucecchio dove dalle 8,30 alle 16 verrà tolta l’acqua in via dei Rosai, via della Parte, via di Burello, nel tratto compreso tra le vie Volta e Provinciale 11 e in via Circonvallazione, solo al civico 10P. La sospensione del servizio si è resa necessaria per poter effettuare un lavoro di manutenzione sulla rete. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rinviato al giorno successivo.