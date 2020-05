Vigili del fuoco in via Cavour per sfondare la porta, ma è un falso allarme. La donna non aveva sentito il campanello

Quando hanno aperto la porta, si sono trovati davanti la donna, impegnata nelle sue cose e sorpresa della “visita”. Ad allertare i vigili del fuoco, è stata un’amica della donna, che era andata a trovarla ma lei non rispondeva.

Ha chiamato più volte, ma non avendo nessuna risposta dall’interno della casa si è spaventata e ha chiesto aiuto. L’episodio, nel pomeriggio di oggi 29 maggio in corso Cavour a Castelfranco di Sotto non è certo passato inosservato. In poco tempo si è formato un capannello di gente attorno ai vigili del fuoco e ai carabinieri intervenuti subito, le ipotesi sull’accaduto sono state le più svariate. Poco dopo è arrivato anche il sindaco Gabriele Toti preoccupato per la sitauzione.

Invece il caos è durato soltanto poco tempo, perché per fortuna la donna era in casa e stava bene, solo non aveva sentito il trambusto. O almeno non ha pensato fosse per lei.