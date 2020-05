Olio sull’asfalto, strada chiusa a Ponte a Elsa

Un trattore ha perso olio sull’asfalto. Per questo, nella serata di oggi 30 maggio, è stato necessario chiudere un tratto di via Poggio a Pino, nel tratto che da Ponte a Elsa sale su verso le piscine di San Miniato.

La perdita è stata infatti molto consistente ed è necessario ripulire l’asfalto per evitare che sia pericoloso per le automobili in transito. Sul posto ci sono al momento i vigili del fuoco per mettere il tratto in sicurezza.

(Notizia in aggiornamento)