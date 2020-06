“Quanti hanno avuto modo di conoscerlo hanno apprezzato il suo impegno politico sempre coerente con i valori portati avanti dal partito e la sua dedizione e attenzione ai tanti problemi del territorio”.

Così Sabrina Ramello, consigliere comunale a Fucecchio e responsabile di Forza Italia per l’Empolese Valdelsa ricordano Luciano Bianchi, geometra di professione e morto a soli 63 anni, coordinatore comunale di Forza Italia a Montelupo Fiorentino dal 2016 e prima attivo nella Democrazia Cristiana.

“Come responsabile di Forza Italia per la zona dell’Empolese Valdelsa – precisa Ramello – mi faccio portavoce a nome di tutto il gruppo per esprimere il cordoglio provocato dalla perdita di Luciano. Un punto di riferimento per tutti noi, come ha ricordato il nostro coordinatore provinciale Paolo Giovannini. Le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di immenso dolore”.

Profondamente commosso, lo ricorda Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze: “Luciano era un amico vero, un collega stimato, un assoluto professionista del territorio che da anni aveva deciso di darci una mano per rilanciare l’azione politica di Forza Italia. Una persona cordiale, appassionata infaticabile, riconosciuto da tutti per la sua bontà d’animo e disponibilità verso gli altri. La notizia della sua scomparsa mi ha lasciato davvero sgomento e desidero inviare un forte abbraccio alla famiglia e a tutti i cari”.

Si unisce al cordoglio anche Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Itala centrodestra per il cambiamento: “Luciano era una persona squisita, sempre disponibile, un riferimento importante per tutto il nostro partito”.

Oggi Forza Italia per Giovannini e Gandola “perde uno dei suoi migliori esponenti, un valido riferimento, con lui abbiamo condiviso un pezzo di strada insieme portando avanti tante battaglie politiche. Come comunicato dalla famiglia la salma è esposta alle cappelle della Misericordia di Empoli in via dei Cappuccini, il funerale sarà officiato domani mattina”.