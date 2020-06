Due incidenti in FiPiLi, intorno alle 10 di oggi 1 giugno, hanno bloccato il traffico tra le uscite di San Miniato e Montopoli Valdarno, in direzione Pisa uno e Firenze l’altro.

Entrambi sono successi nella zona di Santa Croce sull’Arno. Dalle auto in fila, in direzione Pisa, le persone sono scese, attendendo che il tratto riaprisse. A quanto si apprende, i feriti non sarebbero in gravi condizioni, ma i veicoli coinvolti sono almeno 4. Sul posto la polizia stradale.

Foto 3 di 6











Nel frattempo un altro incidente, di entità più lieve, è avvenuto nella stessa zona, in direzione opposta. Entrambi gli incidenti sono al momento risolti e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente, in una strada di grande comunicazione tornata a essere quasi come prima del lockdown.