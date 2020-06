Stimato medico e cittadino, addio a Pappagallo

Avrebbe dovuto sedersi nel consiglio comunale di San Miniato eletto lo scorso anno. Stefano Pappagallo, però, non c’è mai riuscito, tanto da essere poi surrogato da Moira Moscillo (qui). Il giorno dell’elezione, era già malato e in molti hanno continuato a sperare che riuscisse a fare parte del governo della sua città. Non quella nella quale era nato, ma il posto del cuore, quello scelto per mettere radici e per il quale lottare.

Oggi 1 giugno, Stefano Pappagallo è morto a soli 69 anni, lasciando nello sconforto la moglie e le 3 figlie ma anche tutta la comunità, che lo aveva apprezzato come medico, oltre che cittadino.

Tra Pisa e Firenze era arrivato per frequentare l’università. Nel 1996 è diventato responsabile del 118 di Empoli, ha formato infermieri professionali alla scuola di Empoli e insegnato in corsi e master dedicati ai medici.

(Notizia in aggiornamento)