L’allarme è scattato intorno alle 6 di oggi 2 giugno. Il denso fumo si stata alzando dalla zona industriale di Lugnano, nel comune di Vicopisano.

Per spegnere le fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cascina e di Pontedera. Ci sono volute ore per spegnere l’incendio, scoppiato in un capannone con all’interno materiale plastico. Non ci sono persone coinvolte nell’incidente, le cui cause e dinamica sono in corso di accertamento.

In mattinata i pompieri hanno lavorato alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

L’azienda, comunque, fa sapere che il sito in questione era per lo stoccaggio delle materie finite e rassicura sul fatto che non c’è Pvc, eliminato durante il processo di lavorazione. Assente, quindi, la diossina, che riduce l’impatto ambientale.