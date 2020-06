Brutto incidente per un giovane, circa 27 anni, alla guida della sua moto in via Maremmana a Ponte a Egola, nel territorio del comune di San Miniato. È successo oggi (3 giugno) e sul posto sono intervenute auto medica e ambulanza della misericordia di San Miniato Basso.

Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento, ma il giovane, che stava transitando su una delle curve più insidiose di via Maremmana, avrebbe riferito di aver visto provenire un’auto in direzione opposta proprio verso la sua moto. Nella manovra per scansare l’auto ed evitare l’impatto, la moto del ragazzo, una Kawasaki di grossa cilindrata, avrebbe picchiato contro il ciglione della strada e il conducente sarebbe stato sbalzato a 15 metri di distanza, in mezzo a un campo.

L’uomo è rimasto cosciente e se l’è cavata con un codice verde. Al momento dell’incidente era presente anche un contadino: il testimone ha riferito di aver sentito un tonfo sordo e, una volta girato, di aver visto il ragazzo cadere a terra e la moto adagiata su un fianco nel campo e lontana dal conducente. (g.z.)