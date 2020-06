Castelfranco è Covid-free: guarito l’ultimo contagiato

Coronavirus, guarito l’ultimo contagiato a Castelfranco.

Ad annunciarlo è il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti: “L’aggiornamento di oggi è quello che speravo di scrivere da diverse settimane – dice – È guarita anche l’ultima persona positiva al coronavirus. Pertanto attualmente non abbiamo nessuna persona contagiata nel nostro comune”.

“Questo dato – commenta il sindaco – mi riempie di gioia. Ovviamente non significa che possiamo fare il “libera tutti”. Occorre continuare a comportarsi con le precauzioni richieste in modo rispettoso per se stessi e gli altri”.