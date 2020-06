Incendio all’alba in un capannone con all’interno materiale plastico nella zona industriale di Lugnano, nel territorio del Comune di Vicopisano. Sul posto, dalle 6 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamento di Cascina e di Pontedera.

In poco tempo l’incendio è stato messo sotto controllo e si è dato il via alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Da capire le cause del rogo e se ci sono conseguenze per la salubrità dell’aria.