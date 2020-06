Nel cantiere forestale lavoratori senza permesso di soggiorno: nei guai il titolare

I carabinieri forestali di Empoli hanno eseguito una serie di accertamenti a Montaione, in località Bosco Gucci per controllare la regolarità di un cantiere forestale e il rispetto della normativa di contrasto al Covid-19.

Sul taglio è stata accertata la presenza del titolare della ditta e di altri tre soggetti intenti a ridurre in pezzi e accatastare la legna. Se la normativa per il contenimento del contagio era rispettata, così non si poteva dire per altro. Infatti i militari hanno individuato un soggetto irregolare sul territorio dello Stato e un altro dotato del solo visto turistico. È stato dunque contestato il reato di soggiorno illegale sul territorio dello Stato.

A carico del titolare della ditta individuale boschiva, esecutrice materiale dei lavori di taglio e allestimento del legname, è scattata la denuncia per aver occupato alle proprie dipendenze, quale datore di lavoro, lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Sono state anche elevate sanzioni amministrative per un totale di 3360 euro perché al momento dell’accertamento i soggetti non hanno esibito il tesserino di identificazione previsto dalla legge forestale toscana: le imprese boschive a partire dall’1 gennaio 2018 infatti devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione, da esibire assieme ad un documento di identità.

Proprio per la loro dislocazione i cantieri forestali rendono il bosco un luogo potenzialmente foriero di situazioni di irregolarità.