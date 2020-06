Carambola con l’auto sul Brennero: un ferito in ospedale

Un altro incidente sulla via del Brennero a San Giuliano. È successo all’una di questa notte quando per cause in corso di accertamento il conducente dell’autovettura ha perso il controllo dell’auto e dopo una serie di carambole si è fermato in mezzo alla sede stradale.

A bordo c’erano complessivamente quattro ragazzi. Uno di questi è stato condotto in ospedale dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura. Sul posto, per i rilievi, la polizia.