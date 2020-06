Fanno saltare uno sportello bancomat a Casciana Terme

Fanno saltare un bancomat a Casciana Terme. È successo questa notte alle 3 e il boato è stato avvertito praticamente in tutto il Comune. I malviventi sono poi fuggiti e sulle loro tracce si sono messi i carabinieri, che indagano sull’episodio.

Un altro colpo, praticamente identico, ma per il quale è prematuro pensare a collegamenti, si è verificato a Lappato, una frazione del Comune di Capannori in provincia di Lucca, intorno alle 4,30 del mattino.

In questo caso i tre malviventi, come emerso dalle testimonianze e dalle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto saltare il forziere della Cassa di Risparmio di Lucca con l’esplosivo per poi impossessarsi di una cifra pari a 60mila euro circa. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

Foto relativa al colpo di Capannori