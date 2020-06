In fiamme ricovero per senzatetto, si sospetta il dolo

Fiamme nella notte in un locale destinato al ricovero di senzatetto. E’ successo a Pontedera, nella zona della stazione, ed al momento non è escluso che si tratti di un incendio doloso. Appiccato da qualcuno per motivi su cui stanno indagando i carabinieri.

Sul posto, attorno alle 3, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pontedera: il rogo si è sviluppato nell’area interna di un distributore carburante in disuso, per l’incendio di un locale destinato al ricovero di senzatetto. Sul posto i carabinieri di Pontedera; una persona è stata soccorsa. Non si esclude l’azione dolosa. Non ho altre informazioni