Muore per complicanze dopo il coronavirus: è la quinta vittima a S. Croce sull’Arno

Un nuovo decesso per coronavirus, il quinto da quando è iniziata l’emergenza a Santa Croce sull’Arno. Una notizia triste che fa da contraltare ad un andamento del contagio vicino allo zero nel comprensorio del Cuoio. La vittima si chiamava Alberto Giannoni, ultra 70enne che risiedeva in viale Buozzi a S. Croce. Era stato tra i primi ad ammarlarsi fra gli anziani che frequentavano il Pallaio. Era ricoverato all’ospedale di Empoli dal 17 marzo scorso. Purtroppo non ce l’ha fatta a superare la convalescenza dopo aver a lungo lottato con il coronavirus. Nell’ultima settimana, tuttavia, era stato trasferito al nosocomio di Prato perché le sue condizioni erano peggiorate. Purtroppo non c’è stato niente da fare per salvargli la vita.

A dare notizia del decesso è stato il sindaco Giulia Deidda: “Ci ha raggiunto una notizia molto triste: ci ha lasciati un nostro concittadino a seguito di complicazioni sopraggiunte dopo il contagio da Covid-19. Sale a cinque il numero delle persone che non sono sopravvissute al coronavirus. Esprimo la vicinanza, mia e di tutta Santa Croce sull’Arno, alla famiglia”. Al momento resta soltanto un paziente ricoverato per il coronavirus nel comune di S. Croce.