Carabinieri alle Cerbaie: controllate 124 persone, ritirate 3 patenti

Sono state controllate 52 autovetture e 124 persone. Dallo scorso fine settimana, sono stati intensi i controlli dei carabinieri della Compagnia di Empoli nelle aree boschive e sulle vie di comunicazione presenti nelle frazioni di Fucecchio Torre, Pinete, Vedute, Querce e Galleno. Il dispositivo, che ha visto l’impiego di una ventina di uomini dell’Arma, ha di fatto posto in essere una continua vigilanza delle aree.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di segnalare alle competenti Prefetture quali assuntori di sostanze stupefacenti nonché il ritiro delle patenti 3 uomini residenti in zona trovati in possesso di hashish o cocaina.

I controlli effettuati nella zona boschiva della frazione Querce hanno consentito ai carabinieri di individuare un giaciglio dove i pusher stazionano durante la loro permanenza. In particolare, i militari hanno notato 3 uomini, presumibilmente spacciatori, fuggire all’interno del bosco, rinvenendo nel giaciglio circa 52 grammi di cocaina pronta per essere confezionata e venduta al dettaglio che avrebbe consentito di ottenere 100 dosi per un guadagno di 4 o 5 mila euro.