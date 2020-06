Coronavirus, dimesso l’ultimo paziente a Fucecchio. Nei posti letto covid restano 55 persone

Un morto e 3 nuovi tamponi positivi. I numeri del contagio da coronavirus in Toscana sono sempre più vicini allo 0. Mentre i guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.531 (l’84,1% dei casi totali) e i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 280.491, 3.399 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.193. Gli attualmente positivi sono oggi 539, -14,2% rispetto a ieri.

Oggi 10 giugno è stato dimesso l’ultimo paziente nel reparto Covid dell’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio che quindi, va verso la chiusura e la sua fase 2 (qui).

Sono 3.487 i casi complessivi a oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 569 a Prato (1 in più), 678 a Pistoia, 1.050 a Massa, 1.365 a Lucca (1 in più), 896 a Pisa, 557 a Livorno, 678 ad Arezzo, 441 a Siena, 427 a Grosseto. Due in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est.

Complessivamente, 484 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 81 rispetto a ieri, meno 14,3%). Sono 3.458 (meno 155 rispetto a ieri, meno 4,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.374, Nord Ovest 2.016, Sud Est 68).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 55, 8 in meno di ieri (meno 12,7%) di cui 15 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 11,8%). È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 6 marzo 2020 per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.531 (più 91 rispetto a ieri, più 1,1%): 787 persone “clinicamente guarite” (più 18 rispetto a ieri, più 2,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 7.744 (più 73 rispetto a ieri, più 1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.