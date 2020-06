Due fratelli di Santa Croce sull’Arno rifornivano il mercato della droga sul litorale massese

In carico a due fratelli di Santa Croce sull’Arno c’erano 12 chili di droga. Da soli, avrebbero fruttato più di un milione di euro ma probabilmente i due si incaricavano anche di tagliarla per aumentare il numero di dosi da immettere nel mercato del litorale massese. Erano loro, secondo la Procura di Massa e Carrara, a rifornire un vasto giro di spaccio che già nei mesi scorsi aveva portato all’operazione Market Motta, con una serie di arresti e denunce tra Massa e Carrara a gennaio.

I successivi accertamenti della guardia di finanza hanno permesso di individuare il canale di approvvigionamento della cocaina e nei giorni scorsi, dopo vati servizi di osservazione, è scattato il doppio arresto a Santa Croce. I due fratelli, nati in Albania, hanno 32 e 30 anni e quando i militari li hanno fermati, con loro avevano 12 chili di sostanza, impacchettati e già pronti per la distribuzione nascosti in cantina.

Il là all’operazione lo ha dato lo scambio di denaro per l’acquisto di una parte di quella droga, che ha fatto partire la perquisizione. In casa i due avevano anche un bilancino e il necessario per il confezionamento, oltre a un apparecchio automatico per contare le banconote e 70mila euro in contanti. I due fratelli, convalidati gli arresti dalla Procura, sono stati portati in carcere a Pisa, ma l’indagine non è ancora conclusa.