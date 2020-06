Incidente in FiPiLi, grave un 40enne

Cause e dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale. E anche il traffico sta lentamente tornando alla normalità, nonostante ci siano ancora code.

In ospedale, in condizioni serie, è stato trasportato un uomo di 40 anni. Erano da poco passate le 9 di oggi 10 giugno in FiPiLi. L’incidente è successo tra gli svincoli di San Miniato ed Empoli ovest in direzione Firenze.

Sul posto, per estrarre il ferito dall’abitacolo del veicoli, sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto.

(Notizia in aggiornamento)