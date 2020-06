Nuovo colpo, nella notte, al bancomat dell’agenzia Credit Agricole de La Scala di San Miniato, lungo la via Tosco romagnola. Questa volta è nuova anche la tecnica per quanto hanno potuto capire gli inquirenti fino ad ora: i malviventi infatti non avrebbero utilizzato l’esplosivo per far saltare il forziere dell’Atm ma avrebbero saturato l’ambiente con l’azoto.

Poi, dopo aver smurato il bancomat, avrebbero proceduto ad aprire la cassaforte lì, vicino alla banca, senza neppure prendersi la briga di portarla via, (nelle foto si vede ciò che rimane del pesante forziere): sicuramente nella banda c’è un esperto di forzieri o un fabbro.

Foto 2 di 2



Il colpo è avvenuto intorno alle 2,15 di notte e i carabinieri sono arrivati quasi subito, forse avvertiti da qualche residente che ha notato il trambusto. Un intervento rapido quello dell’Arma ma non abbastanza veloce da cogliere i malviventi sul fatto, tanto che hanno avuto il tempo di aprire il forziere e portare via il denaro. Dopo quest’ultima operazione, poi si sono dileguati rapidamente.

Ora i carabinieri stanno indagando nella speranza di rintracciare gli autori del colpo. Al momento sembra che gli investigatori dell’arma possano contare sui filmati di alcune telecamere della zona.

Il bottino è in corso di quantificazione ma dovrebbe trattarsi di varie migliaia di euro. Al momento la banca è chiusa per i lavori di ripristino.

Un evento che riporta sulla scena criminale del territorio la questione dei colpi notturni ai bancomat, nonostante proprio nelle ultime settimane i carabinieri avessero sgominato e arrestato una banda specializzata nel far saltare i bancomat (qui i dettagli).

(Notizia in aggiornamento)