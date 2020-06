Un uomo già noto arriva dai carabinieri di Ponsacco per denunciare che colpi di arma da fuoco gli hanno crivellato il furgone con il quale lavora. Saranno le successive indagini ad accertare che quegli spari erano “l’invito” a pagare 800 euro di droga che aveva acquistato da due fratelli di 22 e 24 anni residenti a Ponsacco e Cascina.

Sono loro, insieme al padre di 42 anni originario della Puglia ma residente a Castelfranco di Sotto, i 3 in carcere degli 11 raggiunti da altrettante misure cautelari dall’alba di oggi 11 giugno. Il padre a capo della banda, così come i due figli, risultano disoccupati.

Obbligo di firma per un altro componente della banda mentre gli altri sono agli arresti domiciliari. Sono tutti, a vario titolo, responsabili di estorsione aggravata in concorso, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo, danneggiamento a seguito di incendio, furto in abitazione, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Era settembre 2019 quando i carabinieri di Ponsacco intervennero in seguito all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco verso un furgone. Poi indagini e intercettazioni hanno fatto emergere episodi criminosi commessi in tutta la Valdera fino allo scorso febbraio. Armi, botte e persino incendi erano i metodi intimidatori usati dalla banda, spesso nei confronti di soggetti tossicodipendenti.

E potrebbe non essere finita qui, poiché le indagini proseguono anche su un altro filone: “Hai venduto quella pistola? Quella dell’omicidio?” si sente in una delle conversazioni: una frase, questa, della quale gli indagati dovranno rendere conto.

Tra gli episodi oggetto di indagine, poi, ci sono almeno 3 denunce di tossicodipendenti che ai militari hanno raccontato di essere stati pestati perché insolventi dopo l’acquisto di sostanze e anche un errore: un’auto bruciata a Bientina per convincere un acquirente a pagare che però apparteneva a un altro, completamente estraneo alla vicenda.

La vasta operazione della compagnia carabinieri di Pontedera, coadiuvata dal IV nucleo elicotteri di Pisa e dal nucleo cinofili di San Rossore ha portato in carcere e agli arresti domiciliari i soggetti, su disposizione dall’Ufficio Gip del Tribunale di Pisa, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

(Notizia in aggiornamento)