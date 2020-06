Il fumo nero e denso si vede da lontano. A Santa Croce sull’Arno, nel primo pomeriggio di oggi 11 giugno, è andata a fuoco una rimessa agricola in via I maggio.

Per spegnere l’incendio sono arrivati i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Al momento non si segnalano persone coinvolte e le cause del fuoco sono in corso di accertamento.

Incendio a Santa Croce sull'Arno 11 giugno 2020









Nella capanna sono custoditi arnesi utili all’attività agricola, compreso pare un trattore.

(Notizia in aggiornamento)