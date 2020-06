Hanno preso una barca per salvare il cavallo caduto nel laghetto. Questa, però, si è ribaltata e una delle persone a bordo non è più riemersa. Sono stati i vigili del fuoco di Pisa, con il supporto del nucleo sommozzatori di Livorno, a ritrovare ormai senza vita il corpo del ragazzo, 27 anni, di Pisa.

Il drammatico incidente è successo nella mattina di oggi 11 giugno in un maneggio di Migliarino.

Quando il cavallo è scappato ed è finito all’interno di un laghetto, alcuni dipendenti del maneggio hanno preso la piccola imbarcazione per recuperarlo. Nell’operazione, però, il barchino si è rovesciato e uno degli occupanti non è più emerso in superficie. Il decesso è stato constatato dal medico del 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Migliarino.