Strano incendio quello che si sono trovati a fronteggiare i vigili del fuoco nella serata di oggi 13 giugno a Castelfranco di Sotto, in una palazzina lungo la via Francesca Sud.

L’incendio si è sviluppato in un ristorante che questa sera fortunatamente era chiuso. Al momento non è chiara l’entità del danno subito dal ristorante.

Foto 3 di 4







A innescare la combustione potrebbe essere stato un cortocircuito dell’impianto elettrico, ma le cause sono in via di accertamento. Il rogo sarebbe divampato tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco i locali erano saturi di fumo e quindi è stato necessario arearli oltre che fermare il rogo.

In un primo momento la struttura non è stata utilizzabile proprio per la presenza di monossido di carbonio. Non dovrebbero esservi persone coinvolte.