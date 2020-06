Frontale fra moto a Putignano: due centauri feriti a Cisanello

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (14 giugno) in via Fiorentina a Putignano, frazione di Pisa. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto, due moto si sono scontrate frontalmente.

Uno schianto tremendo che ha subito allarmato coloro che hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto due i mezzi della Pubblica Assistenza di Pisa che hanno condotto i feriti a Cisanello. Inizialmente, per la dinamica dell’incidente, è stato assegnato il codice rosso, ma entrambi sono poi entrati in ospedale con il codice di media gravità, quindi non sono in pericolo di vita.