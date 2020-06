Perde il controllo dell’auto e finisce nel canale. È successo nella mattinata di oggi (14 giugno) sulla via del Brennero a San Giuliano Terme.

La conducente dell’auto ha perso il controllo della stessa per cause in corso di accertamento intorno alle 8 del mattino. La conducente è uscita dal mezzo da sola ed è stata portata all’ospedale da personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa che hanno provveduto a recuperare l’auto e a verificare che non ci fossero altre persone coinvolte nell’incidente.