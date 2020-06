Finisce con l’auto contro i tubi, allertati i vigili del fuoco

Se l’è cavata con qualche escoriazione, ma è stata comunque portata all’ospedale per accertamenti. A preoccupare, in quel piccolo incidente nel pomeriggio di oggi 15 giugno a Castelfranco di Sotto, è stato il gas.

Non per l’impianto della Fiat Punto finita contro il muro durante una manovra, quanto perché tra l’auto e il muro c’erano dei tubi, che avrebbero anche potuto essere del metano, per esempio.

Per questo, dopo gli operatori della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco.