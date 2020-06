Scontro tra un auto e una moto in via Fucecchiello a Fucecchio questa mattina 16 giugno. Alla rotatoria vicino alla Coop l’impatto ha destato molta preoccupazione. Tutto è accaduto intorno alle 9,30 quando un ciclomotore è andato a schiantarsi contro un’automobile, proprio all’interno della rotatoria.

Nell’impatto la conducete del motorino, una donna di 49 anni di Fucecchio è stata sbalzata dal veicolo ed è finita a terra. L’impatto non è stato particolarmente violento anche perché essendo avvenuto dentro una rotatoria la velocità dei veicoli era limitata, però le condizioni della motociclista hanno destato subito molta preoccupazione sopratutto perché in un primo momento non sembrava molto lucida.

Illesa invece la conducente dell’automobile, anche lei di Fucecchio. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia locale dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa del distaccamento di Fucecchio. Gli agenti si sono preoccupati di regolare il traffico e dei rilievi del caso.

Dopo i primi soccorsi del medico inviato dal 118 di Pistoia e del personale sanitario dell’ambulanza la donna ha cominciato a riprendersi e la preoccupazione è un po’ rientrata, tanto che il personale sanitario ha disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure necessarie: sicuramente ne avrà per vari giorni. In un primo momento le condizioni della 49enne erano parse particolarmente gravi, anche se poi sono rapidamente migliorate.

Ora ci sarà da capire l’esatta dinamica dell’impatto aspetto al vaglio della polizia municipale.