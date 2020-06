Brutto incidente, questa mattina 16 giugno, verso le 10,30 a Staffoli. Un motociclista stava percorrendo via delle Pinete, nel comune di Castelfranco di Sotto anche se la strada è a servizio del territorio di Santa Croce sull’Arno.

L’uomo mentre era in sella alla sua moto e procedeva da Staffoli verso il Santa Croce sull’Arno, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo della due ruote e sarebbe andato a sbattere contro un albero che si trova lungo la strada.

Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Anzi proprio gli automobilisti che stavano transitavano e hanno assistito alla scena si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi.

Il centauro nell’impatto avrebbe riportato una brutta lesione a una spalla ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico veicolare lungo via delle Pinete è stato rallentato dai soccorsi inviato dal 118 di Pistoia.

A causare la perdita di controllo della moto potrebbe essere stata la presenza di un po’ di ghiaia o terra sul fondo stradale, forse smossa dalle piogge degli ultimi giorni. I detriti avrebbero fatto perdere aderenza alle ruote del veicolo.