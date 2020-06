Coronavirus, in terapia intensiva restano solo 14 persone

Tra il pomeriggio di ieri 15 e oggi 16 giugno, ci sono 3 nuovi tamponi positivi al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 296.812, 3129 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2912. Gli attualmente positivi sono oggi 463, -5,3% rispetto a ieri.

Ci sono anche 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne.

Sono 3.513 i casi complessivi (sulla base del territorio in cui è stata fatta la diagnosi) a oggi a Firenze, 569 a Prato, 680 a Pistoia, 1051 a Massa, 1366 a Lucca, 897 a Pisa, 558 a Livorno, 686 ad Arezzo (3 in più), 441 a Siena, 430 a Grosseto. Zero, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 3 nella Sud est.

Complessivamente, 415 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 27 rispetto a ieri, meno 6,1%). Sono 3011 (meno 40 rispetto a ieri, meno 1,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1294, Nord Ovest 1664, Sud Est 53).

Rispetto a ieri 1 persona in più (più 2,1%) è ricoverata nei posti letto dedicati ai pazienti covid. Oggi sono complessivamente 48 i ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 12,5%). È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive. Per quanto riguarda i ricoveri per covid 19, negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 4, di cui 3 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8637 (più 26 rispetto a ieri, più 0,3%): 366 persone clinicamente guarite (meno 50 rispetto a ieri, meno 12,0%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8271 (più 76 rispetto a ieri, più 0,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 3171 guarigioni virali. In più ci sono 311 guarigioni cliniche, che fanno arrivare ad un totale di 3482 guariti.