Fu anche consigliere comunale, addio a Cei

Era stato consigliere comunale di San Miniato nel primo mandato di Luciano Nacci, dal 1975 al 1980. A soli 68 anni, è morto Tiziano Cei, lasciando la moglie Silvia e il figlio Alessandro.

E lasciando anche un grande vuoto nella sua Isola, dove era noto per quel lungo impegno politico che lo aveva portato in consiglio comunale, ma anche per quello sociale. Cei era infatti attivo anche nel locale circolo Arci.

Anche a seguito delle disposizioni particolari dovute al Covid, non si terrà funerale. Il feretro però sarà aperto nell’abitazione di residenza a Isola fino alle 15,30 di domani 17 giugno, prima della cremazione a Livorno.

“Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale esprimono il più sentito cordoglio”.