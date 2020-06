Guasto improvviso all’acquedotto, vari paesi senza acqua fino alle 14

A causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione dell’acqua nel comune di Palaia, verificatosi nelle prime ore della mattina di oggi mercoledì 17 giugno varie abitazioni sono rimaste senza acqua. Le zone interessate sono Palaia-capoluogo, Partino, Colleoli, San Gervasio, Villa Saletta, Agliati e Collelungo

I tecnici hanno rapidamente, fin dalla prima mattina, individuato il guasto e stanno procedendo a un intervento di riparazione particolarmente complesso ed impegnativo. Intorno alle 10 il guasto era praticamente riparato ma per il ripristino del servizio bisognerà attendere almeno le 14 di oggi 17 giungo.

Fino ad allora rimarrà a disposizione il servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti: la prima è stata posizionata in via Roma a Palaia, la seconda in piazza IV Novembre a Partino.

Acque, la società che gestisce il servizio idrico in provincia di Pisa informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.